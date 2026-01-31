Das Gebäude wird den Angaben nach derzeit in Eigenregie saniert. Der Eigentümer kam an den Brandort, als sein Haus schon zu großen Teilen in Brand stand.

Wettin-Löbejün - Bei einem Brand in einem ehemaligen Bauernhaus im Saalekreis ist ein hoher Schaden entstanden. Das Feuer in dem Gebäude in Wettin-Löbejün sei am frühen Morgen aus bislang ungeklärtem Grund ausgebrochen, teilten die Polizei mit. Der Sachschaden werde auf 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Das Haus werde derzeit „in Eigenregie durch den Grundstückseigentümer saniert“, hieß es. Er sei nicht vor Ort gewesen, als der Brand ausgebrochen war. Eine Frau habe das Feuer bemerkt und gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt habe es schon im Obergeschoss des Bauernhauses gebrannt. Anschließend hätten die Flammen auf das gesamte Gebäude übergegriffen.