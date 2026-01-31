Ein 20-Jähriger flieht vor einer Verkehrskontrolle, gefährdet dabei eine Fußgängerin und fährt auf einen Beamten zu. Die Polizei greift schließlich zur Dienstwaffe.

Ganderkesee - Ein Autofahrer hat sich bei Ganderkesee im Landkreis Oldenburg eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der 20-Jährige habe am Freitag bei einer Verkehrskontrolle plötzlich Gas gegeben, teilte die Polizei mit. Eine Fußgängerin sei demnach gestürzt, als sie dem Wagen auswich. Mit zwei Fahrzeugen verfolgten die Beamten den Autofahrer.

Als sie ihn schließlich ausbremsen konnten, habe der 20-Jährige gewendet, versucht wieder zu flüchten und sei dabei auf einen Polizisten zugefahren. „Erst durch das Ziehen der Dienstwaffe und Androhung des Schusswaffengebrauchs ließ sich der Fahrer zum Stoppen des Fahrzeugs bewegen“, teilte die Polizei mit.

Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der Mann keinen Führerschein besaß. Außerdem reagierte ein Drogenschnelltest bei ihm und bei seinem 17 Jahre alten Beifahrer positiv auf Kokain.