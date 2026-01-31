Ein Lastwagenfahrer fällt auf der A4 mit riskanten Überholmanövern und Hupen auf. Die Polizei greift ein - und entdeckt noch weitere Vergehen.

Görlitz - Nach mehreren gefährlichen Fahrmanövern auf der Autobahn 4 hat die Polizei in Ostsachsen einen Lastwagenfahrer gestoppt. Er sei dicht auf andere Autos aufgefahren, habe mit Horn und Licht gehupt und an unzulässigen Stellen überholt, teilte die Polizei mit. Ein Drogenvortest bei dem 28-Jährigen habe positiv auf Cannabis reagiert. Eine Auswertung des Fahrtenschreibers habe außerdem ergeben, dass er binnen zweieinhalb Stunden fast 60 Mal schneller als erlaubt unterwegs gewesen sei. Die Polizei untersagte dem Mann die Weiterfahrt.