Marlen Block war Abgeordnete der Linken im Brandenburger Landtag. Sie leitete früher den wichtigen Innenausschuss. Nun hat sie eine neue Partei.

Potsdam - Die ehemalige Brandenburger Linke-Landtagsabgeordnete Marlen Block ist Mitglied der Grünen. „Wesentliche Zukunftsthemen wie Grundrechte, Klimaschutz, Parität und der Schutz von Schwächeren als Kern der Demokratie fallen weg oder werden belächelt“, sagte die frühere Vorsitzende des Landtags-Innenausschusses auf Anfrage. Rechte und konservative Narrative dominierten viele Debatten und politische Entscheidungen. „Programmatisch und wegen der inneren Verfasstheit kamen nur die Grünen in Betracht.“ Die „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ berichteten zuvor darüber.

Im Jahr 2024 war Block aus Unmut aus der Partei Die Linke ausgetreten. Sie begründete ihren Parteiaustritt damals mit einer zunehmenden Entfremdung von der Linken wegen politischer und personeller Entscheidungen oder auch fehlender Entscheidungen. Sie kritisierte auch, dass die Linke Sahra Wagenknecht zu lange habe gewähren lassen. Block war von 2019 bis 2024 Abgeordnete im Landtag. Die frühere Linke-Bundestagsabgeordnete Wagenknecht verließ die Partei 2023 und gründete danach ihre eigene Partei BSW.