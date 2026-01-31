weather wolkig
  3. Kriminalität: Umgekippte Autos in Quedlinburg – Polizei bittet um Hinweise

Mehrere Autos liegen plötzlich auf der Seite. Wer könnte das gewesen sein? Die Polizei ermittelt und bittet auch um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Von dpa 31.01.2026, 12:56
Die Polizei sucht nach den Tätern. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Quedlinburg - Bislang Unbekannte haben in Quedlinburg in der Nacht zu Samstag mehrere parkende Autos umgekippt. Im Stadtgebiet seien vier Pkw auf eine Fahrzeugseite gekippt worden, teilten die Beamten mit. Dadurch seien an den Kleinwagen Schäden entstanden. Die Polizei habe nun die Ermittlungen aufgenommen, hieß es weiter. Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern können den Angaben nach unter anderem über ein Hinweisportal gemeldet werden.