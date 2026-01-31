Ein Auto kommt auf einer schneebedeckten Straße von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Der Wagen überschlägt sich. An Bord sind eine Frau und ihr sechs Jahre altes Kind.

Neu Wulmstorf - Bei einem Autounfall im Landkreis Harburg ist eine Mutter und ihr sechs Jahre altes Kind verletzt worden. Der Wagen der Frau sei bei Neu Wulmstorf auf winterglatter Fahrbahn von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher. Dort prallte das Auto gegen einen Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die 38 Jahre alte Frau wurde in der Nacht schwer verletzt, ihr 6 Jahre altes Kind leicht.