Es bleibt eisig in Berlin. Viele Gehwege sind weiterhin spiegelglatt. Die Polizei verzeichnet aber keine ungewöhnlichen Unfallhäufung. Die Feuerwehr geht von weniger Einsätzen im Rettungsdienst aus.

Berlin - Trotz klirrender Kälte und nach wie vor oft vereisten Fußwegen hat das Wochenende in Berlin ohne schwere Verkehrsunfälle begonnen. Bis zum Nachmittag waren der Polizei keine Unfälle mit Toten oder Schwerverletzen bekannt, wie ein Sprecher erläuterte.

Auch die Berliner Feuerwehr verzeichnete bis zum Nachmittag keine Auffälligkeiten bei der Zahl der Einsätze - trotz der vielfach immer noch spiegelglatten Gehwege. Während der Rettungsdienst der Feuerwehr am Freitag sehr hoch ausgelastet gewesen sei, sei es bisher vergleichsweise ruhig geblieben, sagte ein Sprecher auf dpa-Anfrage.

Nach Einschätzung des Deutschen Wetterdiensts (DWD) ist es in Berlin auch in den nächsten Tagen frostig und winterlich: In den beiden Nächten zu Sonntag und Montag sind demnach sogar Temperaturen im zweistelligen Minusbereich möglich. In der Nacht zum Wochenbeginn rechnet der DWD für die Region außerdem vereinzelt mit etwas Schnee.