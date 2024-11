es gibt Tage, da überschlagen sich die politischen Ereignisse und führen zu tiefgreifenden Veränderungen. So ein Tag ist vermutlich der 6. November gewesen, an dem erst Donald Trump die US-Wahl gewinnt und am Abend die Bundesregierung am Ende ist. Beide Ereignisse sind unabhängig voreinander, haben aber miteinander zu tun.

Am Donnerstagabend trat - zumindest zu diesem Zeitpunkt überraschend - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor die Presse und verkündete die Entlassung von Finanzminister Christian Lindner (FDP). In seiner Erklärung wurde er sehr persönlich und warf Lindner „Egoismus“ vor und sich vor der Verantwortung in die „Büsche zu schlagen“. Er zeichnete das Bild eines Mannes, dem es nur um sich und seine Partei geht, nicht aber um Deutschland.

Linder holte in seiner Stellungnahme ebenfalls die Boxhandschuhe raus und warf dem Kanzler vor, „matt und unambitioniert“ zu sein. Er habe nicht „die Kraft für einen notwendigen Aufbruch“. Anlass für das Aus war der Haushalt 2025. Scholz wollte aufgrund des Ukraine-Krieges erneut eine Notlage erklären, um neue Schulden aufzunehmen. Lindner hält das für verfassungswidrig und pocht auf die Einhaltung der Schuldengrenze. Ob es nun eine Minderheitsregierung geben wird und im März 2025 Neuwahlen oder alles viel schneller geht, werden die kommenden Stunden und Tage entscheiden.

Im Kern ist diese Bundesregierung jedoch gescheitert, weil sie keine Mittel findet, eine sich vertiefende ökonomische Krise in Deutschland zu bewältigen. Durch deutlich gestiegene Energiepreise infolge des Ukraine-Krieges, starke chinesische Wettbewerber in den deutschen Industriedomänen Automobil- und Maschinenbau und durch eine sich ökonomisch abschottende USA wächst die deutsche Wirtschaft nicht mehr. Doch all die Wünsche der Ampel-Parteien wie Steuersenkungen (FDP), Sozialausbau (SPD) und ökologische Transformation (Grüne) sind nur mit kräftig sprudelnden Einnahmen zu realisieren.

Wirtschaftsvertreter wie Thomas Brockmeier, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau, fordern dagegen seit Jahren die Hauptprobleme anzugehen: hohe Energiepreise, stark steigende Lohnlohnkosten (auch durch steigende Sozialausgaben) und überbordende Bürokratie. Vor allem SPD und Grüne haben lange geleugnet, dass es eine strukturelle Krise überhaupt gibt. Die zuletzt präsentierten Lösungen reichen bei weitem nicht aus.

Durch die Wahl Trumps zum neuen US-Präsidenten dürfte sich die ökonomische Lage in Deutschland verschärfen. Kommen Zölle von zehn oder 20 Prozent auf alle europäischen Waren, dann trifft das die deutsche Exportindustrie mit voller Wucht. Ob die CDU als Regierungspartei die Kraft hat, Veränderungen herbeizuführen?

Es wird häufig unterschätzt, worum es geht: In Deutschland gibt es mehr Staatsbedienstete als Selbstständige. Bürokratieabbau hieße Personalabbau im öffentlichen Dienst. Niedrigere Energiepreise werden absehbar ohne russisches Gas nicht möglich sein? Würde jemand die Pipelines reparieren? Würde die CDU das Verbrenner-Aus 2035 in der EU aufkündigen? Die Parteien der Mitte beschäftigen sich mit diesen Fragen nicht, das überlassen sie AfD und BSW. Auch deswegen haben die Populisten Zulauf.

Die Entwicklung in den USA sollte CDU/CSU, SPD, Grünen und FDP eine Warnung sein. Auch die Amerikaner dachten lange, wirtschaftliche Probleme mit Gelddrucken bewältigen zu können. Das war ein Irrtum. Das führt zu einer Radikalisierung in der Politik ­– und ermöglichte erst Trump.

Steffen Höhne

Wichtige Wirtschaftsthemen der Woche aus Mitteldeutschland

Sorge vor Handelskrieg

Schutzzölle und die Intel-Ansiedlung wird immer ungewisser: Welche Auswirkungen der Wahlsieg von Donald Trump auf Sachsen-Anhalts Wirtschaft haben könnte. (MZ)

Gröner-Firma ist pleite

Die Gröner Group hat Insolvenz angemeldet. Die einzelnen Projektgesellschaften sollen nicht betroffen sein. Doch es gibt weitere Insolvenzanträge aus dem Firmenreich des bekannten Immobilien-Unternehmers Christoph Gröner. (MZ)

Wichtiges Dow-Recyclingwerk kommt nicht voran

Der Chemiekonzern Dow stellt viele europäische Kunststoff-Anlagen auf den Prüfstand. Das betrifft auch den Standort Schkopau. In Böhlen verzögert sich ein geplantes Recyclingwerk. (MZ)

Envia-M senkt Strom und Gaspreis

Der große Versorger Envia-M senkt in Sachsen-Anhalt die Tarife deutlich. Das Preisniveau ist aber deutlich höher als vor der Energiekrise. Was Kunden tun können. (MZ)

Wohnen wird teurer

Der Mieterbund warnt, dass Geringverdiener in Sachsen-Anhalt mit steigenden Kosten für Energie und Modernisierungen überfordert sind. Auch Vermieter sehen das mit Sorge. (MZ)

Viele Seiteneinsteiger brechen ab

Jeder zweite neue Lehrer im Land ist ein Seiteneinsteiger. Viele davon überstehen jedoch das erste Jahr nicht. Pensionierte Pädagogen wie Gudrun Schwarz sollen helfen, die Quote zu verbessern. Funktioniert das?

Aus für Zigarettenwerk

Schluss nach 125 Jahren: Philip Morris schließt Zigarettenfabrik in Dresden. 274 Mitarbeiter sind betroffen. Produziert wird weiter in Polen und Tschechien. (SZ)

Stellenabbau bei Schaeffler

Der Automobilzulieferer Schaeffler will europaweit rund 4.700 Stellen streichen. Zehn Standorte sind betroffen. Das große Logistikzentrum in Halle bleibt verschont. (MZ)

Röstfein behauptet sich

Nach der Wiedervereinigung konnte Röstfein aus Magdeburg sich erfolgreich am Markt etablieren. Aktuell steigen die Kaffeepreise - welche Gründe das hat und wie sich das Unternehmen für die Zukunft aufstellt. (VS)

Viele Biogas-Anlagen werden unrentabel

Biogasanlagen liefern regulierbaren Strom, der jedoch teurer ist als Wind- und Solarenergie. Deshalb ist die Förderung begrenzt. Sachsen-Anhalt will dagegen protestieren. (VS)