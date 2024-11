Der große Versorger Envia-M senkt in Sachsen-Anhalt die Tarife deutlich. Das Preisniveau ist aber deutlich höher als vor der Energiekrise. Was Kunden tun können.

Halle/MZ. - Die Kunden von Envia-M werden von sinkenden Energiepreisen an den Börsen profitieren: Der größte Energieversorger im südlichen Sachsen-Anhalt kündigte am Mittwoch an, ab kommendem Jahr sowohl die Strom- als auch die Gaspreise zu senken. „Rückläufige Beschaffungskosten sowie sinkende Stromnetzentgelte geben wir direkt weiter“, sagte Envia-M-Vertriebsvorstand Patrick Kather. In Sachsen-Anhalt versorgt das Unternehmen 280.000 Haushalte mit Strom, insgesamt sind es 1,1 Millionen.