Weitere Themen: Großer Autozulieferer insolvent / Woidke will russisches Öl /Geschäftsklima hellt sich auf / Reparaturbonus endet / Platznot bei Logistikern

die skurrilste wirtschaftspolitische Nachricht in dieser Woche lieferte für mich die Landesregierung in Sachsen-Anhalt. Das Land hat ein Sondervermögen über zwei Milliarden Euro aufgelegt, um gegen eine mögliche nächste Pandemie gewappnet zu sein. Jetzt wurde aber festgestellt, dass man keine FFP2-Masken mehr im Lager hat. Gesundheits- und Innenministerium schieben sich gegenseitig dafür die Schuld in die Schuhe.

Und damit wären wir auch beim Thema dieses Newsletters. Die Landesregierung gab zwar an, die Mittel zur Pandemievorsorge einzusetzen, doch am Ende stopfte man mit den neuen Schulden unter anderem die großen Löcher in der Gesundheitsvorsorge. Das müsste eigentlich aus dem regulären Haushalt geschehen, doch selbst steigende Steuereinnahmen werden etwa durch hohe Personalkosten gleich wieder aufgefressen.

Die zusammengebrochene Carolabrücke in Dresden ist zum Fallbeispiel für marode Infrastruktur in Deutschland geworden. IMAGO/Sylvio Dittrich

Ähnlich gehen Union und SPD nun in ihren Sondierungsgesprächen vor. Noch im Wahlkampf betonte Friedrich Merz, dass die Schuldenbremse bestehen bleibt. Nun soll sie durch ein gigantisches Infrastrukturprogramm in Höhe von 500 Milliarden Euro in Form eines Sondervermögens ausgehebelt werden. Der Hauptgeschäftsführer der IHK Halle-Dessau, Thomas Brockmeier, weist zu Recht darauf hin, dass Infrastrukturmaßnahmen aus dem regulären Haushalt bezahlt werden müssen. Doch solche Rufe werden verpuffen.

Der Bauindustrieverband Ost hat bereits berechnet, dass Sachsen-Anhalt 1,25 Milliarden Euro pro Jahr zur Verfügung stehen. Mit dem Geld könnten in Sachsen-Anhalt etwa mehr Landesstraßen als bisher saniert werden; das Budget dafür hatte die Landesregierung im Doppelhaushalt 2025/2026 zuletzt massiv gekürzt. Auch das Brücken-Bauprogramm könnte ausgeweitet werden; bisher will das Land für 99,6 Millionen Euro bis 2028 16 Brücken verschiedener Bauart an Landes- und Bundesstraßen erneuern. Zudem sollen mittelfristig mehr als 20 als problematisch geltende Spannbetonbrücken ersetzt werden. Sie ähneln in ihrer Bauart der eingestürzten Dresdner Carolabrücke.

Wer kann dazu schon nein sagen?

Sachsen-Anhalts Arbeitgeberpräsident Marco Langhof sieht es pragmatisch: Die Mittel könnten dazu führen, dass „Deutschland wieder ein attraktiverer Standort wird“, betont er. Brücken und Straßen müssten repariert werden, die Züge wieder pünktlich fahren. „Das Geld muss aber so ausgegeben werden, dass tatsächlich zusätzliche Wirtschaftsleistung entsteht und am Ende auch mehr Steuern eingenommen werden“, meint der Präsident der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände Sachsen-Anhalt. Denn die Schulden müssen irgendwann auch zurückgezahlt werden.

Gemessen an der Wirtschaftsleistung ist die deutsche Staatsverschuldung im internationalen Vergleich noch gering. Grafik: Büttner

Laut Langhof ist nicht die absolute Höhe der Schulden entscheidend, sondern die Fähigkeit, mit diesen umzugehen. Als wichtiger Indikator wird dazu die Staatsverschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt) gesehen. Bisher ist die Schuldenlast Deutschlands im internationalen Vergleich eher gering (siehe Grafik). Pro Jahr muss der Bund etwa 40 Milliarden Euro Zinsen für die Schulden zahlen. Durch zusätzliche Kredite für Infrastruktur und Militär könnten diese Zahlungen aber sehr schnell auf 60 oder 80 Milliarden Euro ansteigen.

Der hallesche Wirtschaftsforscher Oliver Holtemöller sorgt sich vor allem darum, dass künftig alle Schuldendämme brechen könnten. Wer setzt im Euro-Raum noch Verschuldungsgrenzen, wenn jetzt der CDU-Chef Friedrich Merz sagt: „whatever it takes“. Also: Was immer es kostet. Holtemöller sieht gerade die Infrastrukturmaßnahmen für „überdimensioniert“. Er befürchtet, dass aufgrund von Knappheit bei Bauarbeitern und Material die Preise kräftig steigen werden. Das werden dann auch Unternehmen und Häuserbauer zu spüren bekommen.

Wenn Ihnen der Newsletter gefällt, empfehlen Sie ihn weiter. Hier geht es zur Anmeldung. Haben Sie Kritik oder Anregungen, dann schreiben Sie mir: [email protected]

Bis kommende Woche, herzlich Steffen Höhne

Wichtige Wirtschaftsthemen der Woche aus Mitteldeutschland

Großer Autozulieferer ist insolvent

Einer der größten Automobilzulieferer Sachsen-Anhalts, die Boryszew Kunststofftechnik Deutschland GmbH aus Gardelegen, ist insolvent. 500 Mitarbeiter sind betroffen. Die Gewerkschaft wirft der Firmenführung fehlende Investitionen vor. (MZ)

Rund 500 Mitarbeiter sind von der Insolvenz im Boryszew-Werk in Gardelegen betroffen. Foto: Stefanie Herrmann

Traditionsreiche Glashütte Freital vor Aus

Wegen der Wirtschafts- und Energiekrise ist ein weiteres Traditionsunternehmen aus Sachsen wirtschaftlich eingebrochen. Die Glashütte aus Freital beschäftigt noch 125 Mitarbeiter. 1802 wurde das Unternehmen gegründet.

CO2-frei in Industrie möglich?

Eine Industrie ohne Kohlenstoffdioxid-Ausstoß - das ist das deutsche und europäische Ziel. Die mit fossilen Rohstoffen gespeisten Betriebe im mitteldeutschen Revier stellt das vor enorme Herausforderungen. Eine Studie sieht jedoch auch großes Potenzial für neue Wertschöpfung. (MZ)

Woidke will russisches Öl

Leunas Chemieparkchef Christof Günther spricht sich dafür aus, den Bezug von russischem Pipelinegas wieder aufzunehmen. Nun teilt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke mit, er würde eine Rückkehr zu Öl aus Russland für die Raffinerie PCK begrüßen. (MZ)

Dietmar Woidke (SPD), Ministerpräsident von Brandenburg, spricht auf dem Werksgelände der PCK Raffinerie GmbH, Foto: Soeren Stache/dpa

Leag setzt auf Gaskraftwerke

Neue Gaskraftwerke gegen Dunkelflaute? Der Energiekonzern Leag in der Lausitz will investieren. Doch ohne Klarheit aus Berlin geht aus Sicht des Vorstandsvorsitzenden nichts. (MZ)

Ausländische Touristen fehlen

Bei den Übernachtungen und Gästen stagnierte Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr. Auf der ITB in Berlin wurde vorgestellt, wie das 2025 geändert werden soll. Minister Sven Schulze äußerte dabei auch seine Sorge über ein schlechtes Image des Landes in der Welt. (MZ)

Platznot bedroht Logistiker

Der Mangel an Stellplätzen an den Autobahnen ist ungebrochen. Fahrer berichten von miserablen Bedingungen. Warum Spediteure nun vor Schaden für die Wirtschaft warnen. (MZ)

Geschäftsklima hellt sich auf

Seit Juni ging es bei der Stimmung der ostdeutschen Unternehmen kontinuierlich bergab. Nun gab es eine Trendwende, eine Branche blickt jedoch pessimistisch auf die kommenden Monate. (MZ)

Der Ifo Geschäftsklimaindex Ostdeutschland steigt erstmals seit acht Monaten. Grafik: ifo

Ungültige Deutschlandtickets

Bundesweit flogen in den vergangenen Wochen ungültige Deutschlandtickets auf - alle von derselben Online-Plattform. Damit ist nun Schluss. (MZ)

Intel verschiebt Bau in den USA

Mit Blick auf die Ansiedlung von Intel in Magdeburg schwindet im Landtag bei etlichen Abgeordneten die Hoffnung. Lediglich die CDU gibt sich weiter optimistisch – auch, nachdem nun ein Fabrik-Bau in Ohio verschoben wurde. (MDR)

Möbelwerk ist pleite

Die Pleite beim Nieskyer Möbelwerk ist nicht hausgemacht. Vielmehr steckt die Conen Unternehmensgruppe in finanziellen Schwierigkeiten. Der Insolvenzverwalter sucht jetzt nach Investoren. (LVZ)

Autozulieferer Sonnplast in Schieflage

Der Südthüringer Zulieferer Sonnplast ist erneut insolvent. Grund ist laut Insolvenzverwalter ein ausgelaufener Vertrag für Teile für Verbrennerautos. Die Nachfrage nach E-Autoteilen sei für einen Ausgleich zu gering. (MDR)

Reparaturbonus endet wahrscheinlich

Der sogenannte Reparaturbonus sollte Menschen dazu ermutigen, defekte Elektrogeräte reparieren zu lassen - und war in Sachsen gefragt. Nun ist offenbar Schluss mit der Förderung. (SZ)