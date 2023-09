Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

für reichlich Gesprächsstoff sorgten in dieser Woche die Unternehmen am Flughafen Leipzig/Halle – in positiver wie negativer Hinsicht. Fangen wir bei den schlechten Nachrichten an: Der Online-Händler Amazon schließt gerade einmal drei Jahre nach der Eröffnung sein Luftfrachtzentrum am Airport. Das war in der Corona-Zeit aufgebaut worden, um Waren zwischen den einzelnen europäischen Logistikzentren schneller zu transportieren und somit die Kunden schneller zu bedienen.