Christoph Lauterbach leitet ein Edeka-Center in Halle, 140 Beschäftigte arbeiten in dem Markt.

ist es Ihnen beim Einkauf im Supermarkt auch schon aufgefallen? Selbstbedienungskassen (SB-Kassen), an denen der Kunde die Produkte selbst scannt, oder digitale Einkaufswagen mit integriertem Scanner halten in immer mehr Supermärkten und Discountern Einzug. Vielleicht nutzen Sie, liebe Leserinnen und Leser, solche Systeme bereits oder haben sie zumindest ausprobiert. Die Händler versprechen einen schnelleren und entspannterer Einkauf, da etwa längeres Warten an der Kasse entfällt. Das ist die eine Seite. Die andere ist, dass der Kunde klassische Aufgaben übernimmt, die bisher Supermarkt-Mitarbeiter erledigt haben. Wem nützt der digitale Einkauf also?