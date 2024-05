ich hoffe, Sie hatten einen entspannten 1. Mai und gehören auch zu der wachsenden Zahl der Arbeitnehmer, die mit ihrem Job zufrieden sind. Das will zumindest der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) herausgefunden haben. Der DGB entwickelte ein Indexmodell, das die Zufriedenheit im Job misst. Der Index ist in Sachsen-Anhalt in den vergangenen zehn Jahren von 56 auf 61 Punkte gestiegen und liegt damit nur noch einen Punkt unter dem Wert Westdeutschlands, berichtet mein Kollege Hagen Eichler. Zum ersten Mal empfand die Mehrzahl (51 Prozent) der 900 Befragten in Sachsen-Anhalt, dass sie angemessen bezahlt werden. Das ist erstaunlich bei der hohen Inflation in den vergangenen Jahren. Womöglich spielen die hohen Lohnabschlüsse in den vergangenen Monaten dabei eine wichtige Rolle. So erhielten Mitarbeiter unter anderem bei der Deutschen Bahn und im öffentlichen Nahverkehr zuletzt deutliche Lohnerhöhungen. Auch im Niedriglohnsektor wie in der Gastronomie und im Handel steigen die Löhne mitunter zweistellig, weil auch viele Unternehmen, die nicht tarifgebunden sind, große Probleme haben, Personal zu finden. Im Thüringer Gastgewerbe werden sich die Löhne laut dem zuletzt abgeschlossenen Tarifvertrag bis 2026 um 18 Prozent erhöhen.

Demonstration am 1. Mai in Leipzig: Mit dabei waren auch die Schornsteinfeger. Foto: IMAGO/Christian Grube

Im vergangenen Jahr verdienten Vollzeitbeschäftigte in Ostdeutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamts durchschnittlich 824 Euro brutto pro Monat weniger als Kollegen im Westen. Ein Jahr zuvor betrug die Differenz 842 Euro. Die Lebenshaltungskosten, gerade für Miete, sind im Osten aber auch niedriger. Die tatsächliche Kaufkraft ist daher nicht mehr so viel geringer.

Die Schere zwischen den hohen und niedrigen Löhnen geht auch nicht mehr auseinander. Im Gegenteil: Durch den gesetzlichen Mindestlohn werden die Verdienstunterschiede in Deutschland abgemildert. Vor allem Geringverdiener profitieren von der Steigerung auf 12 Euro in der Stunde, wie das Statistische Bundesamt am Montag für den Zeitraum von April 2022 bis April 2023 berichtete. Am Ende dieser Periode verdienten die oberen zehn Prozent der Beschäftigten im Schnitt das 2,98-fache der Geringverdiener aus dem untersten Zehntel der Lohnskala. Ein Jahr zuvor war es noch das 3,28-fache gewesen. Nach einer weiteren Anhebung zum Jahresbeginn beträgt der Mindestlohn derzeit 12,41 Euro.

Für einige Unternehmen wird das aber auch zum Problem. Bei der aktuellen Arbeitsmarktumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Halle-Dessau gaben knapp die Hälfte der Unternehmen an, dass sie steigenden Arbeitskosten als Risiko für die Unternehmensentwicklung sehen. Erst danach kommt der Fachkräftemangel.

Verdi-Gewerkschaftschef Frank Werneke spricht sich jetzt dafür aus, dass der Mindestlohn absehbar auf 15 Euro pro Stunde steigen muss. Ob das ein sinnvoller Vorschlag ist, wenn die Produktivität nicht im gleichen Maß steigt, will ich hier nicht näher beleuchten. Fakt ist, dass Arbeit auch einfach wegfällt, wenn sie zu teuer wird.

Unübersehbar ist jedoch, dass die Arbeitnehmer aufgrund des Fachkräftemangels selbstbewusster werden. „Die Zeit der Arbeitsplatzangst ist vorbei“, sagt Sachsen-Anhalts DGB-Landeschefin Susanne Wiedemeyer. Das ist eine gute Nachricht – am Ende auch für die Arbeitgeber. Denn nur zufriedene Mitarbeiter sind auch gute Mitarbeiter.

Wenn Ihnen der Newsletter gefällt, empfehlen Sie ihn weiter. Hier geht es zur Anmeldung. Haben Sie Kritik oder Anregungen, dann schreiben Sie mir: [email protected]

Der nächste Newsletter erscheint erst wieder in zwei Wochen, herzlich Steffen Höhne

Weitere Wirtschaftsthemen der Woche aus Mitteldeutschland

Wie sicher ist das Stromnetz?

In einer IHK-Umfrage beklagen bundesweit Unternehmen mehr Störungen und Abschaltungen im Stromnetz. Große Energieversorger in Mitteldeutschland verweisen dagegen auf sinkende Ausfälle. Es wird aber aufgrund fluktuierender Stromeinspeisungen von Solar- und Windkraftanlagen immer aufwändiger, das Netz stabil zu halten. (MZ)

Die Dauer der Stromausfälle sinkt trotz Energiewende in Sachsen-Anhalt. Grafik: Büttner

Neue Ost-Solarinitiative gestartet

Meyer Burger scheitert mit Forderung nach Resilienzbonus im Solarpaket I. Die Zukunft des Stahlwerks in Bitterfeld-Wolfen ist weiter offen. Neue Ost-Initiative für Solarbranche ist in Halle gestartet. (MZ)

Ukrainer schlecht integriert

Nur gut ein Fünftel der arbeitsfähigen ukrainischen Flüchtlinge hat in Sachsen-Anhalt auch einen Job, die Eingliederung kommt kaum voran. Warum andere EU-Staaten mehr Erfolg haben. (MZ)

Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist der Anteil der Ukrainer, die in Deutschland arbeiten, gering. Grafik: Büttner

Solarwatt will Produktion einstellen

Schon wieder überdenkt ein großer Hersteller von Solarmodulen seine Produktion in Deutschland. Solarwatt aus Dresden will im August die Produktion vorerst einstellen. Die sächsische Landespolitik reagiert alarmiert und macht den Bundesfinanzminister verantwortlich. (MZ)

Fünf Gründe, warum auch Traditionsgeschäfte schließen

Immer wieder beklagen sich Menschen über den Leerstand von Gewerbeflächen auf dem Land, aber auch in den Städten. Mit welchen Problemen Läden und Geschäfte zu kämpfen haben. (MZ)

Eine Milliarde für Uni-Klinik

Die Uni-Klinik Magdeburg klagt über marode Gebäude und teils keimverseuchtes Wasser. Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter will jetzt den großen Wurf. Bis zu einer Milliarde Euro sollen investiert werden. Ein internes Papier deutet an, woher das Geld kommen soll. (MZ)

Flachglaswerk baut aus

Der Flachglas-Hersteller AGC hat in seinem Werk in Osterweddingen bei Magdeburg eine neue Produktionsstraße eröffnet. 13 Millionen Euro werden investiert. Was die Anlage besonders macht und das Unternehmen sich davon erhofft. (VS)

Autozulieferer erweitert Standort

Der Autozulieferer Borbet will seinen Produktionsstandort in Bad Langensalza (Thüringen) erweitern. So soll unter anderem eine neue Logistikhalle gebaut werden. Nach Unternehmensangaben ist Bad Langensalza die größte Produktionsstätte für Leichtmetallräder in Europa. Am Standort sind 900 Mitarbeiter beschäftigt. (MDR)

Textil-Hersteller Curt Bauer insolvent

Die Textilbranche hat es schwer. Steigende Kosten für Energie und Löhne und die Konkurrenz aus Asien machen der Branche in Deutschland zu schaffen. Jetzt musste ein Traditionshersteller aus Sachsen Insolvenz anmelden: der Betrieb Curt Bauer aus Aue-Bad Schlema. Der Insolvenzverwalter will den Betrieb, der Bett- und Tischwäsche herstellt, mit seinen 100 Beschäftigten neu aufstellen und damit retten. (MDR)

100 Mitarbeiter sind von der Insolvenz des Unternehmens Curt Bauer betroffen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/

Vonovia verkauft in Dresden Wohnungen

Vonovia hat bereits 1.200 Wohnungen an die Stadt Dresden verkauft. Die nächsten sollen andere Besitzer bekommen. Bis zu 4.000 Wohnungen sollen abgegeben werden. (SZ)

Rosberg investiert in E-Tankstelle

Der Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg eröffnet in Sachsen eine einzigartige E-Tankstelle an der A4. Gleichzeitig geht der erste sächsische Ladesäuleninstallateur pleite. (SZ)