Zwei Abschiede im Seeland, eine doppelte Salzfee in Staßfurt, ein Eis, das (noch) nicht aus Schönebeck kommt, mehr Boote auf der Saale - und was sonst noch alles im Salzland passiert ist.

beginnen wir heute mal mit einer Quizfrage: Wissen Sie noch, was Sie vor 14 Jahren gemacht haben? Bevor Sie nachrechnen müssen: 2009, ein Jahr das im Zeichen der globalen Finanzkrise stand. Im Januar wurde Barack Obama als amerikanischer Präsident vereidigt. Am 4. April besiegte der VfL Wolfsburg Bayern München mit 5:1 (!) und wurde am Ende souverän Deutscher Meister (!!!). Aus heutiger Sicht: Was für ein seltsames Jahr...