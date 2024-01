Ein trauriger Montag, ein interessanter neuer Verein, komisches Wasser im Keller, der Traum von einem Tag für das ganze Land - und was sonst noch alles im Salzland passiert ist.

Frank Klemmer ist Leiter des Regiodesks Salzland, zu dem die MZ-Lokalredaktionen in Aschersleben und Bernburg sowie die der Volksstimme in Staßfurt und Schönebeck gehören.

wussten Sie schon, dass wir geschafft es haben? Es ist soweit: Das Schlimmste ist vorbei. Es kann nur noch besser werden. Ob Sie irgendwas verpasst haben? Nein, weder in der ganzen großen Welt noch im vergleichsweise kleineren Salzlandkreis. Es ist eher eine psychologische Schwelle, die wir überschritten haben. Genau in dieser Woche: Am Montag, 15. Januar 2024, war „Blue Monday“.