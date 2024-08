Warum sich gerade das Salzland jetzt schon wieder gedanklich aufs Wählen vorbereiten sollte, was eine gute Schule ist, wie man bösen Jungs auf die Schliche kommt - und was in dieser Woche sonst noch alles im Salzland wichtig war.

Frank Klemmer ist Leiter des Regiodesks Salzland, zu dem die MZ-Lokalredaktionen in Aschersleben und Bernburg sowie die der Volksstimme in Staßfurt und Schönebeck gehören.

wie halten Sie es: Wählen Sie gerne? Ich meine jetzt nicht im Supermarkt, an der Wurst- oder Käsetheke. Nein, so richtig – auf dem Wahlzettel. Was das soll, fragen Sie sich? Es sei doch jetzt gar keine Wahl? Schon gar nicht hier, sondern demnächst nur in den drei Ländern Drumherum?