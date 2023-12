Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

es ist an der Zeit, Abschied zu nehmen. Die Party ist offensichtlich vorbei! Sämtliche Social-Media-Algorithmen legen mir nahe, mich spätestens jetzt um meine Altersvorsorge zu kümmern, ein Haus zu bauen und meine Gesichtsporen mit Hyaluron zu füttern. Es ist sicherlich nur gut gemeint – jetzt, wo ich in wenigen Tagen 30 werde. „Nicht mehr ganz so jung“, sagt der geschätzte Kollege aus dem Büro gegenüber. „Mittelalt“, frotzelt ein pubertierendes Familienmitglied. Nun, alles eine Frage der Perspektive.