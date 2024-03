Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

morgääähn ... wundern Sie sich bitte nicht, dass der Newsletter heute etwas später kommt: Es ist schließlich Welttag des Schlafes! Sind Sie überhaupt schon wach? Dann versuchen Sie mal diesen Satz zu übersetzen: "Sleep Equity for Global Health" - das ist das Motto für den diesjährigen Schlaf-Feiertag, der immer am Freitag vor Frühlingsbeginn datiert ist. "Schlafgerechtigkeit für globale Gesundheit", heißt es 2024. Machen Sie was draus!