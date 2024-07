Gastronomen beklagen Umsatzrückgang/Baustart am Volkspark/Neue Pizzeria

Hier in Halle, Newsletter vom 9. Juli 2024

ein lauer Sommerabend zum Beispiel in der Kleinen Ulrichstraße, ein schönes Essen, später ein spritziges Getränk... Sie wären sofort dafür zu haben? Halleschen Gastronomen zufolge ist es um die Ausgehlust nicht mehr so gut bestellt. Vor allem in der Woche fehlten die Gäste, und das lässt manchen sorgenvoll auf die Umsatztabellen blicken. Denny Kleindienst hat zum Thema recherchiert.