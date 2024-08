Halle will Einwohner zählen I Kinder verursachen Einbruchsserie I Schulbuschaos in Neustadt

Halle oder Magdeburg? Welche Stadt ist größer, welche hat mehr Einwohner, welche ist schöner? Fragen Sie das mehrere Personen, erhalten Sie wahrscheinlich nie die gleiche Antwort. Doch gerade die Frage nach der Zahl der Einwohner ist in letzter Zeit in den Vordergrund geraten. Grund war eine bundesweite Bevölkerungszählung - der Zensus. Zu einem Stichtag im Mai 2022 wurden in Halle „nur“ 226.586 Menschen gezählt. Das sind 17.513 weniger, als die Stadtverwaltung für 2022 angegeben hat. Nun mag die Zahl nicht für jeden eine besondere Rolle spielen, für die Stadt könnte sie allerdings schwerwiegende Konsequenzen im Millionenbereich haben. Das will man verhindern. Eine stadtinterne Bevölkerungszählung soll aushelfen. Jonas Nayda verrät Ihnen in der heutigen Ausgabe, wie das ablaufen soll.