Hier in Halle, Newsletter vom 17. September 2024

es sind zwar noch gute fünf Monate, bis in Halle ein neuer Oberbürgermeister gewählt wird, aber im Hintergrund läuft der Wahlkampf natürlich schon längst. Die SPD und die CDU haben bekanntlich bereits prominente Bewerber vorzuweisen. Doch wie ist das mit den anderen Parteien?

Ich habe mir am Montag mal schwerpunktmäßig die „kleinen“ Parteien und Wählergruppen herausgesucht, die bei der vergangenen Kommunalwahl nur einstellige Prozentzahlen bekommen haben. Das waren immerhin sieben Stück! Es gab erwartbare Antworten wie „wir schauen noch“ aber auch interessante Erkenntnisse. „Volt“ und „die Basis“ verzichten beispielsweise auf eigene Kandidaten, obwohl die beiden Parteien als eindeutige „Gewinner“ aus der Kommunalwahl hervorgegangen waren.

In dieser Woche werden wohl einige weitere Entscheidungen gefällt. Die CDU will sich beispielsweise am Mittwoch festlegen, wer als offizieller Kandidat der Partei ins Rennen geschickt wird. Wir halten Sie da selbstverständlich auf dem Laufenden.

