was ist ein angemessener Finderlohn? Die Frage stellte ich mir neulich, denn zu meinem großen Glück tauchte etwas wieder auf, das ich kurz zuvor verloren hatte: meine EC-Karte. Die steckte auf einmal nicht mehr dort im Portemonnaie, wo sie sonst immer steckt. Also ging ich die letzten Kartenzahlungen im Kopf nochmal durch und landete bei einer Straßenbahnfahrt in Halle. Das Ticket hatte ich in der Bahn am Automaten gekauft – und mit Karte gezahlt. Später sperrte ich dann erstmal die EC-Karte, abgehoben worden war seit dem Verlust nichts. Kurze Zeit später kam ein Brief der Stadt. Meine EC-Karte liegt im Fundbüro, stand darin. Weiter hieß es, eine Verwaltungsgebühr wird nicht berechnet. Dann stand da noch dieses Wort: Finderlohn. Im Internet erfährt man, dass drei bis fünf Prozent des Wertes wohl angemessen sind. Aber bei einer EC-Karte? Im Fundbüro hieß es dann, ich müsse gar nichts geben. Die Karte sei anonym vom Havag-Service abgegeben worden. Ich danke daher vielmals dem anonymen Finder.