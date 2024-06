ich schaue kein Fußball. Auch solche Schlagzeilen wie „Kritik an Nationaltorhüter Manuel Neuer“ bekomme ich nur am Rande mit. Doch während der EM kann auch ich den Sport nicht völlig ausblenden. So manche Aussagen der Kommentatoren lösen bei mir aber Rätselraten aus. Da ist zum Beispiel von einer „virtuellen Tabelle“ die Rede. Okay, ein bisschen Fantasie braucht man ja immer beim Spielen. Dann geht es aber plötzlich um „Umschaltmomente“.

Keine Ahnung, welche Knöpfe die Spieler da drücken sollen, um zu gewinnen. Auch ein „unbedeutender Geländegewinn“ wird den Profis vorgeworfen. Kenne ich: Ist bei den Siedlern von Catan manchmal auch schwierig. Wie sollen die Fußballer aber auch Länder erobern, wenn ständig dieser Hurrikan über den Platz fegt. Ach, es geht gar nicht um einen Wirbelsturm, sondern um den englischen Mittelstürmer „Harry Kane“?! Also das kann man echt falsch verstehen.

Apropos falsch verstehen: Entweder die Stadt Halle oder der Bund haben sich bei der Einwohnerzahl gehörig vertan. Wie viele Menschen leben denn nun wirklich in Halle? Mein Kollege Jonas Nayda versucht ein wenig Licht ins Dunkel der Statistiken zu bringen.

Absolut richtig verstanden habe ich, dass die Harzmensa ab Dienstag wieder öffnet. Den vielen Studierenden dürfte ein Stein vom Herzen fallen. Endlich wieder bezahlbares Mittagessen in ihrer Nähe. Doch warum war die Mensa so lange geschlossen und was hat sich seitdem getan? Lesen Sie selbst.

