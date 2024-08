Zwei Kinder verbreiten in Halle Angst und Schrecken. Einhalt kann ihnen kaum geboten werden. Ebenfalls wichtig: Rechtsextremist soll ins Gefängnis. Und die Tram rollt wieder nach Neustadt.

Hier in Halle, Newsletter vom 3. August

es ist eine schwierige Situation. Zwei Kinder sind außer Rand und Band. Sie brechen in Häuser ein, legen außerdem Brände wie unlängst in den Franckeschen Stiftungen. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Leib und Leben der Zwölfjährigen aber auch ihrer Opfer bedroht sind. Warum es so schwer ist, ihnen das Handwerk zu legen, lesen Sie hier.