Am Dienstag geht es auf dem Markt rund. Besser gesagt auf dem Hallmarkt. Was noch wichtig ist: Die Vorbereitung auf Eis und Schnee. Und der heiße politische Winter.

Weihnachten in den Startlöchern - ist es der Winter in Halle auch?

fangen wir mit einem zauberhaften Ausblick an: Am Dienstag öffnet in Halle der Weihnachtsmarkt. Unglaublich, wie schnell das Jahr vergangen ist - oder? Zumindest gehen sie jetzt an, die Tausenden Lichter auch in den privaten Stuben. Und ich gebe zu: Ich mag das Flair, die Kunst aus dem Erzgebirge oder aus Lauscha. Wie indes die letzten Vorbereitungen auf dem Hallmarkt laufen, hat meine Kollegin Katja Pausch erfragt.