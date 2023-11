Der Stadtrat beschließt den neuen Etat für 2024 - Macht McDonald's zwei Filialen in Halle dicht?

Hier in Halle, Newsletter vom 22. November

Wenn sich Halles Bürgermeister Egbert Geier (SPD) sputet, kann er am Black Friday schon für 2024 das erste Schnäppchen machen und Toilettenhocker vergünstigt einkaufen. Die gibt es im Internet schon für 11,49 Euro das Stück und sollen den Mitarbeitern der Stadtverwaltung im Kampf gegen Hämorrhoiden, Verstopfung und Blähungen helfen. Für 1.000 Euro darf sich die Stadt mit Mobiliar für den gesunden Stuhlgang eindecken, so sieht es der am Mittwochabend beschlossene Etat vor.