Kennen Sie das Gefühl der Ausweglosigkeit, wenn Sie mit dem Auto in einer schmalen Straße unterwegs sind und dann ein anderes Auto entgegenkommt?

Wenn ich durchs Paulusviertel oder die südliche Innenstadt fahre, passiert mir das öfter. Entweder ich oder mein Gegenüber muss rückwärts fahren oder eine freie Parklücke zum Ausweichen finden. Und jedes Mal denke ich mir, dass Autos doch irgendwie ziemlich breite Dinger sind.

Aber neulich hat sich das gleiche Gefühl bei mir auch woanders eingestellt: im Supermarkt. Da kam mir nämlich in einem engen Gang so ein kleines bemanntes Wisch-Fahrzeug entgegen. Eine Parklücke gab es im Regal nicht, ich musste also auf jeden Fall zurück. Warum müssen diese Wisch-Dinger eigentlich so breit sein?, dachte ich.

Als ich wieder zu Hause war, wurde es mir klar. Sie können eigentlich gar nicht breit genug sein. Meine drei Kinder schmieren so derart viel Dreck überall herum, dass ich so ein Teil auch bräuchte.

In diesem Sinne wünsche ich eine saubere Woche!

Ihr gestresster Familienvater

Jonas Nayda