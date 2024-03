Ein Leipziger steht vor Gericht, weil er einen Mann in Sietzsch erschlagen haben soll, wo es mehr Stellplätze für Fahrräder bräuchte und wie Ehrenamtliche in Halle geehrt werden sollen.

War es Mord? Was in Sietzsch wirklich passiert ist

zugegeben, dieser Lesestoff ist am Samstagmorgen nichts für leichte Gemüter, allerdings auch sehr interessant. Chefreporter Dirk Skrzypczak hat in der heutigen Ausgabe festgehalten, warum ein Leipziger für den Tod eines 49 Jahre alten Mannes am vergangenen Reformationstag in Sietzsch verantwortlich sein soll. Ein Indiz sind familiäre Beziehungen.

Das Fahrrad in Halle sicher abstellen - laut Die Partei gibt es dafür viel zu wenig Möglichkeiten im öffentlichen Raum. Auf einer Tour haben die drei Stadtpolitiker besonders schwierige Stellen aufgezeigt.

Die Mitteldeutsche Zeitung, die Volksbank und das Neue Theater suchen in diesem Jahr wieder Freiwillige, die für ihr Engagement mit dem Bürgerpreis „Der Esel, der auf Rosen geht“ ausgezeichnet werden. An diesem Samstag startet die Nominierungsphase. Kennen Sie vielleicht eine besondere Person? Dann schlagen Sie sie uns gern vor!

