Lesen Sie im heutigen Newsletter über den Banker's Club, neue Baustellen in Halle und was OB Vogt zur geplanten rechten Messe sagt.

Hier in Halle, Newsletter vom 27. Mai 2025

Party für Jung und Alt: Der Banker’s Club in Halle will Menschen jeden Alters erreichen. Das Angebot zum Tanzen ist bereits groß. Aber der Geschäftsführer hat noch viele weitere Ideen. Welche das sind, hat meine Kollegin Isabell Sparfeld aufgeschrieben.

Autofahrer in Halle brauchen in den nächsten Wochen starke Nerven. An verschiedenen Stellen wird gebaut. Welche Straße wann und wie lange gesperrt werden, lesen Sie hier.

Für November 2025 ist eine rechte Buchmesse in Halle geplant. Das sorgt für viele Reaktionen in der Stadt. Nun hat sich auch Oberbürgermeister Alexander Vogt zur Thematik geäußert. Wovor er warnt.

