Am Freitag hat sich der Marktplatz in einen riesigen Sandkasten verwandelt - schon außergewöhnlich, wenn Sie mich fragen. Dort haben die 50. Werfertage gestartet. Und trotz Regen, haben sich das zahlreiche Besucher nicht entgehen lassen. Im Gegenteil, die Freude am Event und daran, dass der Markt dafür genutzt wird, ist groß. Wie sich die einzelnen Werfer, darunter auch Oberbürgermeister Alexander Vogt geschlagen haben, lesen Sie in der heutigen Ausgabe.

Dort erfahren Sie auch mehr über unsere Rückkehr in das Gläserne Büro am Hauptbahnhof. Nach kurzer Pause werden wir ab dem 1. Juni wieder vertreten sein. Und um nicht einfach aus dem Nichts wieder aufzutauchen, haben wir uns etwas besonderes ausgedacht: Wir starten mit einem Fest passend zum Kindertag. Wer mit dabei ist und was geboten wird, haben wir für Sie aufgeschrieben.

Sicherlich haben Sie schon von der Schließung des Hellweg-Baumarkts in der Merseburger Straße gehört. Wir haben nochmal etwas genauer nachgeforscht und waren vor Ort, um mit Mitarbeitern zu reden. Wie es für diese weitergehen könnte, hat meine Kollegin erfahren.

Ich wünsche ein erholsames Wochenende.

Luisa König