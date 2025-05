Wie kam es von der Idee zum Entwurf? Architekt Christoph Richter im großen Interview. Außerdem: In Halle wurde ein Toter am HFC-Stadion gefunden.

Am 30. April wurde der Schleier gelüftet. Jetzt wissen wir, wie das Zukunftszentrum auf dem Riebeckplatz aussehen soll. Die MZ hat jetzt mit einem der beiden siegreichen Architekten gesprochen, Christoph Richter. Und es gibt eine Premiere. Am 1. Juni werden wir das originale 3-D-Modell aus dem Wettbewerb bei der Neueröffnung des Gläsernen Büros im Hauptbahnhof zeigen - dann steigt dort auch das MZ-Kinderfest. Eine gute Chance, das Modell mal aus allen Richtungen zu beschnuppern.

So soll das Zukunftszentrum auf dem Riebeckplatz aussehen. Die MZ zeigt das originale Modell erstmals der breiten Öffentlichkeit am 1. Juni im Hauptbahnhof Halle. (Foto: Imago)

Aufregung am HFC-Stadion: Dort wurde am Dienstag ein Toter gefunden. Was bislang dazu bekannt ist, weiß mein Kollege Marvin Matzulla. Am Nachmittag wurde auf dem Markt ein Kind von einer Straßenbahn erfasst. Wie es dazu kam, ist noch unklar.

Der Männertag steht vor der Tür. In Halle wird einiges geboten - neben Bollerwagen und Co. Online und auch in der Zeitung können Sie heute lesen, wo sich ein Besuch lohnt. Übrigens auch für Frauen.

Ihr Dirk Skrzypczak