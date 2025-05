Von der Idee zum Entwurf: Christoph Richter spricht über den Wettbewerb für das Zukunftszentrum. Die MZ zeigt das Siegermodell am 1. Juni zum Kinderfest im Hauptbahnhof Halle.

Halle (Saale)/MZ - Die Stadtpolitik feiert die Wahl Halles als Standort für das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und europäische Transformation als wichtigste Entscheidung für die Stadt seit dem Mauerfall. Für 200 Millionen Euro wird der Bund eine Begegnungs- und Forschungsstätte auf dem Riebeckplatz bauen. 124 internationale Architektur- und Planungsbüros hatten sich am anonymen Gestaltungswettbewerb beteiligt. Letztlich überzeugte der Entwurf des Berliner Architekturbüros Richter/Musikowski die Preisrichter. Christoph Richter, ein Dresdener, wohnt jetzt in Halle. Mit ihm hat Dirk Skrzypczak über den Wettbewerb und die weiteren Schritte gesprochen. Die MZ zeigt das Siegermodell mit Unterstützung der Betreibergesellschaft des Zukunftszentrums und der städtischen Wirtschaftsförderung EVG erstmals der breiten Öffentlichkeit live am 1. Juni zur Neueröffnung des Gläsernen Büros mit Kinderfest im Hauptbahnhof Halle.