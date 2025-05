Halle (Saale)/MZ. - Wer als Autofahrer in Halles Innenstadt einen freien Parkplatz sucht, ist oft am Verzweifeln. Doch jetzt gibt es mit Blick auf einen der beliebtesten und am häufigsten genutzten zentralen Parkplätze ein hilfreiches Tool: In der Stadtwerke-App „Mein Halle unterwegs“ wird für den Friedemann-Bach-Platz ab sofort die Anzahl der aktuell freien Stellplätze angezeigt – in Echtzeit.

