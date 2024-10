in Wettin-Löbejün wurde gewählt. Inwieweit das für Sie interessant ist? Auch in Halle steht die Oberbürgermeisterwahl bevor und schon jetzt sind einige Kandidaten bekannt. Die Wahlergebnisse vom gestrigen Abend zeigen klar: Parteien kommen nicht bei jedem gut an. Denn im Saalekreis sind zwei Einzelbewerber in die Stichwahl gekommen. Wie die Ergebnisse ausgefallen sind, lesen Sie in der heutigen Ausgabe.

