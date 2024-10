Einzelbewerber gehen in die Stichwahl

Kurz nach 18 Uhr schüttete Vanessa Donath die Wahlurne in Löbejün aus. Dann begann das Zählen.

Wettin-Löbejün/MZ. - Nicht mal 30 Minuten hat es gedauert, bis die Wahlhelfer in Löbejün alle Stimmzettel ausgezählt haben. Zu acht Standen sie um den großen Tisch herum und verteilten die gelben Zettel auf kleine Haufen – für jeden Kandidaten einer, plus den, für die ungültigen Stimmen. Genaustens beobachtet wurden sie dabei von drei Wahlbeobachtern, die die AfD geschickt hat. Als das Ergebnis feststand, übermittelte Vanessa Donath vom Wahlvorstand die Zahlen an die Gemeindewahlleiterin, Antje Klecar.