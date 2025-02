Halle/MZ. - es ist eine Geschichte, die bewegt: Ein kleiner Hund wird in einer bitterkalten Januarnacht in einem Stoffbeutel vor dem Tierheim in Zeitz ausgesetzt. Glücklicherweise überlebt der Yorkshire Terrier, wird im Tierheim aufgepäppelt und hat inzwischen ein neues Zuhause bei einem Feuerwehrmann in Halle gefunden. Wer sein neues Herrchen ist und warum sich die Geschichte für ihn wiederholt, hat mein Kollege Marvin Matzulla hier aufgeschrieben.

