In Zeitz ausgesetzter Hund findet bei einem Feuerwehrmann in Halle ein neues Leben. Für Enrico J. wiederholt sich die schlimme Schicksalsgeschichte eines kleinen Yorkshire Terriers. Zum zweiten Mal nimmt er einen Hund aus einem Tierheim auf.

Tierquäler setzen Hund in Zeitz aus: Das ist Yoshuas neue Familie in Halle

Halle/Zeitz/MZ. - „Es sind Geschichten, die nur das Leben schreibt“, sagt Enrico J. bei einem Besuch der MZ am Donnerstag. Er hat einem kleinen Yorkshire Terrier, der am 13. Januar bei eisigen Temperaturen am Zeitzer Tierheim ausgesetzt wurde, ein neues Leben und Zuhause geschenkt. Der kleine Hund, der von den Mitarbeitenden im Tierheim den Namen „Yoshua“ bekam, entwickelt sich prächtig bei seinem neuen Herrchen in Halle.