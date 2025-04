Hier in Halle, Newsletter vom 11. April 2025

Pendler können ein Lied davon singen. Wer sein Rad am Hauptbahnhof Halle abstellen möchte, sucht sich auf und rund um den Genscherplatz den Wolf. Und es könnte noch kniffliger werden. Die Havag drängt an der Haltestelle in der Unterführung auf ein drittes Gleis. Dann müssten allerdings Hunderte Drahtesel weichen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Wer in Halle Tempo 50 fährt, gilt als Verkehrshindernis. Hinter einem hupen und gestikulieren dann die Drängler. Diese Nörgler gibt es auch auf der Autobahn. Dort sind Drängler aber viel gefährlicher, wie ein Gerichtsprozess in Halle zeigt, den meine Kollegin Annette Herold-Stolze verfolgt.

Den richtigen Frühling und den Sommer haben wir noch vor uns. Trotzdem schon an Weihnachten denken? Klingt absurd, ist es aber nicht. Vielerorts hängen noch die Weihnachtssterne. Und für eine der beliebtesten Shows in Halle wird es ernst. Für die Revue mit Herrn Fuchs startet demnächst der Kartenvorverkauf.

Tagsüber wie im Dunkeln ein Hingucker: Der Springbrunnen vor der Oper. (Foto: Katja Pausch)

Noch ein Wochenendgruß zum Schluss. Es soll die nächsten Tage schön warm werden. Genießen Sie die Zeit bei einem Ausflug oder einem vorzeitigen Osterspaziergang. Und nehmen Sie sich die Muße für die schönen Seiten von Halle, den Joliot-Curie-Platz mit seinem Blumenmeer und dem Wasserspiel vor der Oper beispielsweise.

Ihr Dirk Skrzypczak