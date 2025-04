Die Havag will am Hauptbahnhof ein drittes Gleis bauen. Der ADFC sieht es kritisch. So geht es zudem mit dem Stadtbahnprogramm in der Merseburger Straße und der Frohen Zukunft weiter.

Straßenbahn kontra Radfahrer am Hauptbahnhof in Halle

Halle (Saale)/MZ - Die Havag fordert es schon seit Jahren, ein drittes Gleis für die Straßenbahn an der Haltestelle in der Unterführung am Hauptbahnhof. Grund sind die Züge der Linien 4 und 12, die aus Richtung Stadt kommen und wie in einem Kopfbahnhof am Genscher-Platz enden.