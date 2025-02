zwei Wochen noch sind es bis zum Rosenmontag. An dem Tag soll es in Halle wieder einen großen Umzug geben, der vor allem eines soll: Spaß machen und gute Laune verbreiten. Die jüngsten Anschläge bei Großereignissen in Deutschland werfen allerdings die Frage auf: Wie sicher ist der Rosenmontagsumzug? Klar ist: Nach den Anschlägen in Magdeburg, München und Aschaffenburg ist die Sicherheitsfrage zum Rosenmontagsumzug in Halle ein großes Thema. Was sowohl mit Blick auf die Sicherheit als auch mit Blick auf den Ablauf geplant ist, fasst meine Kollegin Katja Pausch in ihrem Artikel zusammen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.