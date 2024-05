alle paar Monate passiert es, dass mir die Kette vom Rad fällt. An sich nichts Dramatisches, aber immer eine ganz schön schmutzige Angelegenheit. Als ich das Malheur dieses Mal entdeckte, versuchte ich zunächst, mit möglichst wenig Handgriffen, die Kette wieder einzuspannen – kam damit aber nicht weit. Also drehte ich das Rad auf dem Fußweg um. In dem Moment kam mir eine ältere Dame entgegen und bot mir Taschentücher an. „Hoffentlich kommt noch ein Mann vorbei, der Ihnen helfen kann“, sagte sie freundlich. Sie habe schon öfter so ein Glück gehabt.

Ich bedankte mich bei ihr und machte mich weiter ans Werk – war dann auch schnell erfolgreich. Plötzlich sprach mich tatsächlich ein Mann an, ob er mir mit dem Fahrrad helfen könne. Da ich die Kette schon selbst wieder eingespannt hatte, lehnte ich seinen Einsatz dankend ab. „Eine ältere Frau hat mir gesagt, sie könnten Hilfe gebrauchen“, fügte er hinzu. Manchmal hat man also auch einfach nur deshalb Glück, weil einem andere dabei auf die Sprünge helfen.

Seinem Glück auf die Sprünge helfen will auch ein Berliner Unternehmen künftig in Halle. Chefreporter Dirk Skrzypczak berichtet in unserer aktuellen Ausgabe über den neuen Ferienpark, der am Hufeisensee entstehen soll.

An halleschen Schulen macht derzeit ein gefährlicher TikTok-Trend die Runde. Auf welche Mutprobe sich die Schüler einlassen und warum bereits der Rettungsdienst anrücken musste.

Meine Kollegin Annette Herold-Stolze hat zudem mit dem Vize-Chef des Edeka-Marktes auf dem Hermes-Areal darüber gesprochen, was sich die Kunden wünschen und wie das Unternehmen darauf eingeht.

Ich wünsche Ihnen einen hoffentlich nicht so verregneten Donnerstag,

Ihre Tanja Goldbecher