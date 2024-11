einen kurzen Schreckmoment gab es am Montagmittag vor dem Café „Tekiez“ an der Ludwig-Wucherer-Straße. Dort war ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Die Polizei sperrte sofort die Straße ab, konnte nach kurzer Zeit aber wieder Entwarnung geben: Es war nur ein leerer Rucksack.

Die Polizei ist an Orten wie dem Tekiez verständlicherweise sehr sensibel. Es ist einer der Anschlagsorte vom 9. Oktober 2019. Da kann man schnell ein politisches Motiv vermuten.

Nicht nur vermuten, sondern sogar bestätigen, ließ sich ein politisches Motiv inzwischen auch bei der Farbattakte auf das Haus der türkischen „Ditip-Gemeinde“. Antifa-Aktivisten haben im Internet ein Bekennerschreiben veröffentlicht.

Auch der Dienstag wird in Halle wieder politisch. Am Morgen werden mehrere neue „Stolpersteine“ verlegt, mit denen an von den Nationalsozialisten deportierte Juden erinnert werden und am Abend tagt der Planungsausschuss. Dort soll unter anderem über einen Bebauungsplan für ein neues Gefängnis bei Tornau diskutiert werden.

