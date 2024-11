Die Polizei hatte den Bereich vor dem „Tekiez“ an der Ludwig-Wucherer-Straße gesperrt. An dem Anschlagsort vom 9. Oktober 2019 wurde ein verdächtiger Gegenstand gefunden.

Sperrung aufgehoben: Verdächtiger Gegenstand vor dem „Tekiez“ in Halle

Halle (Saale)/MZ/Matz/Nay. - Am Café „Tekiez“ an der Ludwig-Wucherer-Straße hat es am Dienstag einen großen Polizeieinsatz gegeben. Die Straße vor dem Café war für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt.