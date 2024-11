In Halle-Diemitz ist das Haus der türkisch-islamischen Ditib-Gemeinde großflächig mit schwarzer Farbe beschmiert und die Fenster eingeschlagen worden. Was bislang bekannt ist.

Antifa bekennt sich zu Anschlag auf islamisches Ditib-Haus in Halle

Scheiben eingeschlagen und mit schwarzer Farbe beschmiert: Das Haus in Halle-Diemitz sollte der türkischen Ditib-Gemeinde als islamisches Kulturzentrum dienen.

Halle (Saale). - Ein Haus der türkischen Ditib-Gemeinde ist am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr in der Sonneberger Straße in Halle-Diemitz angegriffen worden.

Anschlag auf das Gebäude der islamischen Ditib-Gemeinde in Halle: Das Haus in Diemitz wurde großflächig beschmiert. Foto: Marvin Matzulla

Demnach sollen bislang Unbekannte großflächig mit schwarzer Sprühfarbe und Parolen das Haus beschmiert haben. Außerdem wurden Fenster eingeschlagen.

Auch Sprüche wurden an den Hauswänden angebracht. Sie skandieren: "FCK Erdogan", "PKK" und "Fuck Ditib".

Auf der linken Szenewebseite "Indymedia" wurde kürzlich ein Bekennerschreiben unter dem Thema "Antifa" veröffentlicht. "Damit möchten wir öffentlich darauf hinweisen, wem dieser Raum gegeben wurde und deutlich klarmachen, dass wir das nicht einfach hinnehmen werden", heißt es.

Man protestiere mit der Aktion gegen die in der Kritik stehende Organisation Ditib. Auch Fotos mit Polizisten am Tatort wurden auf der Webseite veröffentlicht.

Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Vor Ort waren nicht nur die Kriminalpolizei, sondern auch ein Fährtenspürhund. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.