Hier in Halle, Newsletter vom 26. April

seit kurzem zähle auch ich mich zur Gilde der Gastgeber in dieser Stadt. Kaum dass die neue Herberge direkt neben meiner Wohnung bereit zur Aufnahme von Gästen war, fanden sich die ersten auch schon ein. Wobei: Einige der Interessenten schauten erstmal nur probeweise vorbei und schwirrten wieder ab, während andere kurzentschlossen ihre „Zimmer“ bezogen haben. Nun warte ich sehnsüchtig, dass sich auch für die anderen Röhren in meinem neuen Insektenhotel Bewohner finden. Immerhin konnte ich neulich, als die Sonne schon mal ein paar Tage ihre wärmenden Strahlen schickte, zwei Mauerbienen beim Einzug beobachten. Über die zwei verschlossenen Röhren, hinter denen die Brut der solitär lebenden Bienen in Ruhe aufwachsen kann, freue ich mich sehr. Mal schauen, wer noch einzieht im „Air Bee & Bee“ (leider nicht meine Wortschöpfung) auf meinem Balkon.