Renter verlieren Geld I Kritik an Stadtratssitzung I Schießerei in Merseburg

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Betrugsmaschen sind ja so eine Sache für sich. Oft vermutet man sie hinter dubiosen Anrufen, seltsamen SMS-Nachrichten oder im E-Mail-Postfach. Die Art und Weise, wie Betrüger vorgehen, entwickelt sich immer weiter. Umso wichtiger ist es, über die Maschen zu informieren und sensibilisieren. Nur so kann man sich schützen. Erst vor kurzem haben wir über ein älteres Ehepaar berichtet, bei denen falsche Handwerker mutwillig eine Dachrinne zerstört und anschließend repariert haben. Die „Leistung“ stellten die Betrüger dem Paar in Rechnung. Ein neuer Fall aus Halle Neustadt zeigt eine andere Masche. Auch hier traf es ein altes Ehepaar. Das musste jedoch viele Tausend Euro zahlen, um im Gegenzug völlig wertlose Bücher zu erhalten. Marvin Matzulla erzählt Ihnen in der heutigen Ausgabe, was genau passiert ist.