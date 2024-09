wie haben Sie Ihr Wochenende verbracht? In Halle und dem Saalekreis gab es einiges zum Entdecken und Erleben. So feierte Höhnstedt sein jährliches Winzerfest, bei dem die Weingüter und Straußenwirtschaften zu sich einluden. In Halle fand die Benefizregatta „Rudern gegen Krebs“ auf der Ziegelwiese statt, bei der mehr als 80 Boote gegeneinander angetreten und um den Sieg gerudert sind. Und auf der Pferderennbahn fand ein Rennen der besonderen Art statt: Erstmalig durften auch Pferde mit ihren Reitern antreten, die nicht für den Sport ausgebildet waren. Falls Sie nicht alles miterleben konnten der wollten, werfen Sie doch einfach einen Blick in unsere heutige Ausgabe. Dort erhalten Sie Eindrücke zu allen Themen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.