Neue Visionen für die Keramikscheune in Spickendorf. Und: das Leben in einer Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz.

seit Juli ist die Keramikscheune in Spickendorf für die Öffentlichkeit geschlossen. Das Ende der Ära kam für viele Kunden überraschend, für sie war die Keramikscheune eine Instanz. Doch nicht nur für sie: Als die Schließung des Traditionsunternehmens verkündet wurde, zog es zum großen Abverkauf sogar einige Kunden aus anderen Bundesländern nach Spickendorf. Doch dann wurde es lange still um die Keramikscheune. Nun gibt es neue Nachrichten, neue Visionen, was an dem Ort entstehen soll. Meine Kollegin Luisa König hat alles für Sie aufgeschrieben.