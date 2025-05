Es ist ein trauriger Spitzenwert, den Halle weiterhin hält. Die Stadt hat den gefährlichsten Bahnhof in Sachsen-Anhalt. Das zeigen neue Zahlen zu den Straftaten, die im Hauptbahnhof verübt werden. Dass die Delikte gesunken sind, ist ein Trostpflaster. Aber lesen Sie selbst.

Für Aufregung sorgte vor wenigen Wochen der Fall eines 74-Jährigen, bekannt als Gründer des Beatles-Museums. Er soll einem Kinderpornografie-Ring angehören und selbst Jungen missbraucht haben. So wirft es ihm die Staatsanwaltschaft vor. Warum er jetzt dennoch aus der U-Haft entlassen wurde, hat meine Kollegin Katja Pausch recherchiert.

Und auch das sorgt für Empörung. In Halle soll es angeblich einen Einstellungsstopp für Erzieherinnen und Erzieher in Kitas geben. Eine Elterninitiative geht auf die Barrikaden. Hier lesen Sie, warum die Betroffenen heftige Kritik üben.

Wahrlich ein Hingucker, nicht nur für Simson-Fans: Die MZ-Schwalbe vor dem Gläsernen Büro im Hauptbahnhof Halle. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Zum Schluss noch ein Wort in eigener Sache: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, diese schon. Ab sofort sind die rasenden Reporter der MZ mit einer blauen E-Schwalbe in Halle unterwegs. Zu sehen ist sie ab 1. Juni auch im Hauptbahnhof. Dann kehrt die Lokalredaktion in das umgebaute Gläserne Büro zurück. Das wird am Kindertag groß gefeiert. An dem Tag laden wir ab 11 Uhr zu einem Familienfest an und in den Bahnhof ein. Die Details dazu verraten wir noch.

Ihr Dirk Skrzypczak