auch wenn es derzeit beim Blick aus dem Fenster dank Sonnenschein und blauem Himmel frühlingshafter aussieht als es ist, haben wir uns, mit Fahrradhandschuhen und Schal um den Hals, zur obligatorischen Radrunde aufgemacht.

Das Ziel ist wie immer zweitrangig – bei knapp bemessener Zeit geht es meist nur über die Hafenbahntrasse und die Saale entlang bis zum Anschlag an den Klausbergen, vorbei an Peißnitzhaus, Ziegelwiese und Bootshaus 5. Halb Halle schien an diesem Samstag unterwegs gewesen zu sein: Von der Fontäne klangen afrikanische Trommelrhythmen, auf der Ziegelwiese tummelten sich Hobbykicker zwischen zwei und 82 und an den Felsen am Riveufer eröffneten Halles Kletterer die Open-Air-Saison. Auf einer Bank am Saaleufer genossen wir die letzten Strahlen der untergehenden Sonne – und freuen uns nun auf den hoffentlich bald eintreffenden Frühling. Erste Grüße hat er ja schon geschickt: mit weiß blühenden Sträuchern, gelber Forsythia, Schneeglöckchen und Krokussen en masse.

So bunt wie in Halles Flora ging es am Samstag (und nicht nur an diesem Tag) auch am Anhalter Platz auf der Silberhöhe zu. Dort haben engagierte Mitstreiter von „Halle gegen Rechts“ und vielen anderen Vereinen und Initiativen zusammen mit den Anwohnern der Silberhöhe und dem dortigen Quartiersmanager den Auftakt der halleschen Bildungswochen gegen Rassismus gestaltet - mit einem wunderbaren Programm, das die Vielfalt ebenso widerspiegelte wie die Fülle an Möglichkeiten, das Miteinander von Menschen aus vielen Nationen zu gestalten. Toleranz, Verständnis und Neugier auf Neues, das habe ich einmal mehr beim Besuch des Eröffnungsfestes dieser so wichtigen Bildungswochen erfahren, spielen eine große Rolle. Aber natürlich kamen am Anhalter Platz auch Spiel, Spaß und Sport nicht zu kurz. Wer den Auftakt im Süden Halles verpasst hat, muss sich nicht ärgern: Bis zum 22. März geht es quer durch Halles Stadtteile weiter mit Theater, Lesungen, Treffen und Begegnungen, die auf jeden Fall den eigenen Horizont erweitern werden. Einfach mal auf bildungswochen.de schauen, wann es in Ihrem Stadtviertel Aktionen gegen Rassismus gibt. Es lohnt sich.

Mit dem Wandel im Handel indes hat sich mein Kollege Denny Kleindienst beschäftigt. Er hat recherchiert, was beziehungsweise wer auf die sich aus Peißen und Neustadt zurückziehende Handelskette Real folgt. Was mein Kollege erfahren hat, lesen Sie in der Online-Ausgabe ebenso wie im gedruckten Blatt.

Zum Schluss gibts noch Geburtstagsgrüße. Nun gut, der Jubilar weilt zwar schon lange nicht mehr unter uns, dafür aber seine Lieder und Gedichte. Die Rede ist von Joseph von Eichendorff, dessen sage und schreibe 236. Geburtstag am Sonntag gefeiert wurde. Die Anhänger des romantischen Dichters - Mitglieder des Eichendorff-Vereins wie auch etliche sangesfreudige Hallenser - haben am Eichendorff-Denkmal an der Saale ein Ständchen gesungen. Natürlich, das kann ich bezeugen, erklang auch das bekannteste Eichendorff-Lied. Kennen Sie es?

Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenstart und verbleibe mit freundlichen Grüßen, Ihre Katja Pausch

